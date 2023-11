Benfica, né Cabral né Musa: scelta la punta anti Inter! Un obiettivo

Archiviata la sfida contro la Juventus, ora per l’Inter ci sarà la trasferta a Lisbona contro il Benfica in Champions League. Schmidt ha già scelto la punta titolare.

AFFIDAMENTO − L’Inter ritorna a giocare in Champions League con la tranquillità di aver già staccato il pass per gli ottavi di finale. Resta solamente da capire il posizionamento nel gruppo D: occhio sempre alla bagarre serrata con la Real Sociedad. Tutto, infatti, dovrebbe decidersi il 12 dicembre a San Siro. Ma al Da Luz contro il Benfica sarebbe positivissima, a tal proposito, una vittoria. Roger Schmidt, il quale parlerà in conferenza stampa alla vigilia, punta ad un posto in Europa League, nonostante i lusitani siano ancora a zero punti dopo quattro partite. Salisburgo, invece, a tre punti. In vista del match contro l’Inter di Simone Inzaghi, il tecnico tedesco, riferisce A Bola, dovrebbe affidarsi in attacco al danese Casper Tengstedt, ad oggi il miglior attaccante per media realizzativa delle Aquile. Il danese è stato direttamente coinvolto in quattro gol della squadra nei 341 minuti distribuiti nelle 13 partite in cui è sceso in campo. L’ex Rosenborg è in vantaggio su Musa e Cabral.