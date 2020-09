Benevento, Inzaghi: “Inter tra le più forti d’Europa, per cui resettare tutto”

Filippo Inzaghi Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della partita di mercoledì che vedrà la squadra sannita sfidare in casa l’Inter

PARTITA – Queste le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, riportate da “GR1 Sport” di “Rai Radio 1”, in vista della partita di mercoledì, Benevento-Inter. «Godiamoci questo momento (la vittoria in rimonta in casa della Sampdoria, ndr), anche se insomma già da mercoledì saremo in campo contro una delle squadre più forti d’Europa, per cui dobbiamo subito resettare tutto».