Benevento-Inter, tutto pronto per la partita: la scelta sulla maglia

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Benevento-Inter. Il club nerazzurro, attraverso l’account ufficiale di twitter, ha svelato con quale maglia la squadra di Antonio Conte disputerà la gara

SCELTA – L’Inter si prepara a scendere in campo. Avversario il Benevento di Filippo Inzaghi, già vittorioso all’esordio contro la Sampdoria. Il club nerazzurro, attraverso un post pubblicato sul proprio account di Twitter, ha ufficializzato la maglia con cui i calciatori scenderanno in campo per la sfida del “Vigorito”. Di seguito il post