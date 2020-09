Benevento-Inter, tampone per Iago Falque: esito e poi subito convocato?

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Benevento-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Ciro Vigorito e valida per il recupero della prima giornata di Serie A. Francesco Modugno, in collegamento da Benevento con gli studi di “Sky Sport 24”, avanza l’ipotesi Iago Falque, neo acquisto giallorosso (vedi articolo)

SUBITO NELLA MISCHIA? – Benevento-Inter sarà anche la sfida di Luca Caldirola, ex nerazzurro. Francesco Modugno fa il punto anche sul neo acquisto Iago Falque: «Caldirola è uno dei leader di questo spogliatoio. Oggi Pippo Inzaghi non parla. Iago Falque stamattina ha effettuato il tampone e aspetta l’esito, così pomeriggio può mettersi a disposizione e magari essere tra i convocati di domani».