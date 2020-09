Benevento-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 1ª giornata

Condividi questo articolo

Benevento-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Ciro Vigorito: ecco le probabili formazioni. La partita è valida per il recupero della prima giornata di Serie A, rinviata dieci giorni fa su richiesta dei nerazzurri che avevano concluso il 21 agosto in Europa League.

QUI BENEVENTO

BENEVENTO (4-3-2-1): 1 Montipò; 11 Maggio, 15 Glik, 5 Caldirola (C), 3 Letizia; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 19 R. Insigne, 25 Sau; 21 Moncini.

A disposizione: 12 Manfredini, 80 Gori, 4 Del Pinto, 9 Lapadula, 16 Improta, 17 Caprari, 18 Foulon, 20 Di Serio, 23 Tuia, 44 Iago Falque, 56 Hetemaj, 93 Barba.

Allenatore: F. Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 6 Basit, 7 Kragl, 8 Tello, 10 Viola, 23 Antei, 24 Volta, 26 Sanogo, 72 Vokic.

Non solo probabili formazioni, scopri come e dove seguire Benevento-Inter di Serie A in diretta TV e LIVE streaming (vedi articolo). O in alternativa segui Inter-News.it per restare sempre connesso.

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 12 Sensi; 9 R. Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 I. Radu, 10 Lautaro Martinez, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 29 Dalbert, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 35 Stankovic, 8 Vecino, 18 Asamoah, 44 Nainggolan, Vagiannidis, Joao Mario, Bakayoko, Longo.