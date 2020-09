Benevento-Inter (Serie A): la probabile formazione di Conte

La probabile formazione di Conte

Benevento-Inter si giocherà alle ore 18 per il recupero della prima giornata di Serie A: ecco la probabile formazione di Conte. Ci sono ancora alcuni ballottaggi che dovrebbero essere risolti con alcune novità rispetto alla Fiorentina.

BENEVENTO-INTER, LE SCELTE DI CONTE

INDISPONIBILI – L’assenza principale è Radja Nainggolan, escluso per una faringite e vicino al ritorno al Cagliari. Fuori anche l’infortunato Matias Vecino a centrocampo. Non ci saranno neanche i tre esuberi non iscritti nella Lista Serie A (Kwadwo Asamoah, Joao Mario e Samuele Longo). Così come Georgios Vagiannidis e Axel Bakayoko, in attesa di sistemazione.

MODULO – Antonio Conte ha utilizzato il 3-4-1-2 fra amichevoli e Fiorentina, dovrebbe riproporlo anche oggi. La curiosità è capire con quali interpreti, soprattutto in mezzo.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Debutto stagionale per Stefan de Vrij, di nuovo disponibile per Benevento-Inter dopo la squalifica di sabato. Accanto a lui a sinistra uno fra Alessandro Bastoni e Aleksandar Kolarov, a destra favorito Milan Skriniar su Danilo D’Ambrosio. Quest’ultima scelta dovrebbe essere anche un segnale per il mercato.

CENTROCAMPO – Ballottaggio multiplo in mezzo al campo con Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Arturo Vidal che si contendono due maglie. I due italiani sono i favoriti, Nicolò Barella dovrebbe essere l’unico certo del posto. Sulle fasce cambiano gli interpreti: a sinistra Ashley Young (contro la Fiorentina era a destra), dalla parte opposta prima da titolare per Achraf Hakimi.

ATTACCO – Un dubbio anche qui: chi con Romelu Lukaku? Alexis Sanchez, dopo l’ottimo subentro quattro giorni fa, potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez.

BENEVENTO-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Benevento: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Sensi; R. Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – I. Radu, Lautaro Martinez, Ranocchia, Perisic, Vidal, Eriksen, Dalbert, Pirola, D’Ambrosio, Brozovic, A. Bastoni, Pinamonti.