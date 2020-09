Benevento-Inter: Sanchez è in forma, una chance per...

Benevento-Inter: Sanchez è in forma, una chance per il cileno? – Sky

Alexis Sanchez Atalanta-Inter

Benevento-Inter di mercoledì pomeriggio (ore 18), recupero della prima giornata, potrebbe spingere Antonio Conte a fare un leggero turnover rispetto alla partita di sabato contro la Fiorentina. Possibile maglia da titolare per Sanchez, apparso in forma contro i viola. Il punto di Matteo Barzaghi, intervenuto durante Sky Sport 24.



ALTERNATIVA IN FORMA – Alexis Sanchez potrebbe trovare una maglia da titolare in Benevento-Inter di mercoledì. Così Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno ricominciato come finito, segnando entrambi. C’è una statistica curiosa, hanno segnato spesso tutti e due, ma mai insieme a San Siro, sempre in trasferta. Sanchez sta benissimo, se uno dei due dovesse riposare è possibile che Antonio Conte possa rifletterci per il Benevento. Non è escluso abbia una possibilità, quando è entrato è andato molto bene».