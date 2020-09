Benevento-Inter, per Inzaghi stesso modulo ma cambiano due attaccanti?

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

In vista di Benevento-Inter in programma domani alle 18:00, il tecnico Filippo Inzaghi è pronto ad effettuare qualche cambio alla squadra nonostante la vittoria in trasferta contro la Sampdoria.

PROBABILE FORMAZIONE – Benevento-Inter, Inzaghi potrebbe confermare in parte la formazione uscita vittoriosa dalla prima uscita stagionale in Serie A contro la Sampdoria. Molti cambi soprattutto in attacco, con il solo Roberto Insigne confermato in attacco. Spazio a Lapadula e Sau al posto di Caprari e Moncini. Centrocampo tutto confermato, soprattutto in difesa lì dove i giallo-rossi hanno trovato la via del gol per ben tre volte contro la Sampdoria grazie alle reti di Caldirola (ex Inter) e Letizia.

Di seguito la probabile formazione del Benevento, (4-3-3): Montipo; Leitia, Caldirola, Glik, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Insigne, Moncini, Caprari.