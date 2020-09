Benevento-Inter, la probabile di Conte: Hakimi dal 1′, panchina per Vidal?

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Antonio Conte sembra intenzionato a lanciare Achraf Hakimi dal primo minuto in Benevento-Inter. La profondità d’organico consente al tecnico nerazzurro di ruotare gli interpreti anche in vista del match di domenica contro la Lazio. Per Vidal, titolare, invece c’è ancora da attendere

DIETRO – Non manca molto al calcio d’inizio di Benevento-Inter, match di recupero della prima giornata del campionato di Serie A. Comincia a prendere forma l’undici titolare di Antonio Conte per questa partita. Si parte da una scelta a dir poco clamorosa: Milan Skriniar dovrebbe partire dal primo minuto. Indiscrezione venuta a galla ieri sera, nonostante le assordanti voci di mercato che circondano lo slovacco. Al momento, però, la trattativa col Tottenham sembra in alto mare. L’ex Sampdoria dovrebbe vincere il ballottaggio con Danilo D’Ambrosio, al suo fianco pronti Stefan de Vrij (al rientro dopo la squalifica) e Alessandro Bastoni.

IN MEZZO – A centrocampo è piuttosto difficile fare previsioni. Per Benevento-Inter, Conte potrebbe riproporre la coppa di mediani Nicolò Barella–Marcelo Brozovic, ma scalpita Arturo Vidal. Sulle fasce, pronto Achraf Hakimi, al debutto in Serie A da titolare, con Ashley Young a sinistra. Solo panchina per Ivan Perisic e Christian Eriksen. Da trequartista dovrebbe infatti agire Stefano Sensi, entrato bene contro la Fiorentina, alle spalle della coppia d’attacco Alexis Sanchez–Romelu Lukaku.