Benevento-Inter, Inzaghi lascia Iago Falque in panchina: due cambi – Sky

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Benevento-Inter è la sfida in programma oggi alle ore 18.00 e valida per il recupero della prima giornata di Serie A. Inzaghi cambia solo qualcosa rispetto alla sfida contro la Sampdoria: di seguito le ultime di Francesco Modugno, intervenuto su “Sky Sport 24”

POCHI CAMBI – Benevento-Inter andrà in scena oggi alle ore 18.00. Filippo Inzaghi, secondo quanto rivelato da Francesco Modugno, ha intenzione di cambiare poco a differenza di Antonio Conte (vedi articolo): «Iago Falque è stato convocato per la sfida con l’Inter ma rimarrà in panchina perché l’idea di Inzaghi è quella di mantenere la struttura della squadra che ha battuto la Sampdoria. Quindi il modulo sarà il 4-3-2-1 con qualche novità sugli esterni: a destra Maggio che può dare esperienza alla squadra con Glik e Caldirola centrali di difesa e Barba a sinistra, che ha attitudini più difensive rispetto a Foulon. In mezzo al campo Schiattarella vertice basso con Ionita e Dabo i due intermedi. Sulla trequarti Roberto Insigne con Caprari e Moncini centravanti al posto di Lapadula che non sta ancora benissimo».

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini