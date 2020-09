Benevento-Inter, Conte sfrutta la rosa: Vidal c’è! Eriksen out: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Benevento-Inter è la sfida che andrà in scena oggi alle ore 18.00, valida per il recupero della prima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte ha in mente sette cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Fiorentina. Vidal in vantaggio su Barella

TURNOVER – Benevento-Inter è la sfida in programma oggi alle ore 18.00. Secondo Andrea Paventi, Antonio Conte ha tutte le intenzioni di sfruttare la profondità della rosa: «Conte sfrutta al massimo la profondità della rosa. L’Inter ha tanti giocatori, qualcuno che potrebbe rimanere e qualcuno che potrebbe andare. Sulla carta dovrebbero esserci sette cambi contro il Benevento: due in difesa con il ritorno di de Vrij e Skriniar che vince il ballottaggio con D’Ambrosio. Confermato Kolarov. Tre cambi in mezzo al campo: Young confermato mentre sulla corsia di destra agirà Hakimi; poi in mezzo al campo la novità Vidal con Gagliardini. Sensi alle spalle di Lukaku e Sanchez».

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku.