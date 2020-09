Benevento-Inter, Conte ritrova de Vrij in difesa e schiera Vidal dal 1′

Conte Inter

Benevento-Inter andrà in scena domani alle 18:00 per il recupero della prima giornata di campionato. Novità importanti per Antonio Conte che in difesa ritrova Stefan de Vrij schierando così la difesa titolare. Chance dal primo minuto per Arturo Vidal.

IL RECUPERO – Benevento-Inter, recupero della prima giornata di campionato, si giocherà domani pomeriggio alle 18:00 allo stadio Vigorito. Cambia la difesa per Antonio Conte che ritrova Stefan de Vrij dopo la squalifica, con lui ci sarà anche Alessandro Bastoni – l’unico giocatore della difesa titolare impiegato contro la Fiorentina -. Anche Milan Skriniar potrebbe tornare a giocare titolare a destra al posto di Danilo D’Ambrosio, che andrà in panchina così come Aleksandar Kolarov. Ashley Young cede la fascia destra al nuovo arrivato Achraf Hakimi e si sposta a sinistra. Tutto confermato tra centrocampo e attacco con l’unica novità Arturo Vidal, che prenderà il posto di Christina Eriksen ma nella posizione di interno.

PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito la probabile formazione dell’Inter con le “novità” rispetto la formazione titolare vista contro la Fiorentina, (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.