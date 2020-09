Benevento-Inter, Conte pronti sei cambi? Vidal e Hakimi verso la titolarità

Antonio Conte Lecce-Inter

Benevento-Inter questa sera alle 18:00 per il recupero della prima giornata di campionato (QUI le probabili formazioni). Antonio Conte prova a mescolare le carte cambiandone sei rispetto la sfida vinta 4-3 contro la Fiorentina. Arturo Vidal e Achraf Hakimi verso la titolarità?

SEI CAMBI – Benevento-Inter, Antonio Conte studia la migliore formazione da mandare in campo questa sera per il primo recupero di Serie A. Si va verso la conferma del 3-4-1-2 che potrebbe diventare 3-5-2 nella fase di non possesso, ma poco cambia: Stefano Sensi dovrebbe partire titolare dietro le due punte al posto di Christian Eriksen. Lautaro Martinez potrebbe riposare e dunque spazio ad Alexis Sanchez in coppia con Romelu Lukaku. A centrocampo Nicolò Barella potrebbe si gioca una maglia da titolare con Arturo Vidal e Roberto Gagliardini (il primo è in vantaggio). Ashley Young ritorna a sinistra lasciando il posto così ad Achraf Hakimi per quanto riguarda la corsia di destra. In difesa confermato Aleksandar Kolarov in vantaggio su Bastoni mentre si rivede Milan Skriniar al posto di Danilo D’Ambrosio. Dentro Stefan de Vrij dopo la squalifica.

La probabile formazione dell’Inter questa sera contro il Benevento con i possibili sei cambi e ballottaggi, (3-5-2): Handanovic (C); Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal/Barella, Gagliardini/Barella, Young; Sensi; R. Lukaku, Sanchez.