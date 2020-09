Benevento-Inter, ballottaggio Skriniar-D’Ambrosio. Hakimi dal 1′? – SM

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Benevento-Inter, recupero della prima giornata di Serie A. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione: in difesa dovrebbe tornare DeVrij, con Skriniar in ballottaggio con D’Ambrosio. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Benevento-Inter è alle porte. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa dovrebbe tornare Stefan de Vrij, indisponibile per squalifica nella gara con la Fiorentina. Al suo fianco Bastoni a sinistra. Per completare il terzetto difensivo ballottaggio tra Skriniar, sempre al centro di voci di mercato (qui le ultime) e D’Ambrosio. A centrocampo, sulle fasce, spazio per Hakimi a destra e Young a sinistra. In mezzo potrebbero agire Sensi, Vidal e Gagliardini. In attacco agirà Lukaku, supportato da Alexis Sanchez, in vantaggio su Lautaro Martinez.