Benevento-Inter 2-5, il tabellino della partita della 1ª giornata di Serie A

Benevento-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-5: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata di Serie A 2020-2021.

POKERISSIMO – Dopo i quattro gol alla Fiorentina l’Inter ne rifila anche di più al Benevento: cinque! Romelu Lukaku apre dopo ventisette secondi ed è tutto in discesa, grazie anche a uno scintillante Achraf Hakimi (un gol e un assist, così come Roberto Gagliardini). Nerazzurri a punteggio pieno in Serie A assieme a Milan, Napoli e Verona in attesa di Lazio-Atalanta. Questo il tabellino di Benevento-Inter.

BENEVENTO-INTER 2-5 – IL TABELLINO

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio (46′ Foulon), Glik, Caldirola, Barba (37′ Letizia); Ionita, Schiattarella, Dabo (70′ Hetemaj); R. Insigne (46′ Tuia), Caprari; Moncini (63′ Lapadula).

In panchina: Manfredini, Gori, Del Pinto, Improta, Di Serio, Sau, Iago Falque.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal (52′ Barella), Gagliardini (81′ Eriksen), Young (65′ Perisic); Sensi (64′ Brozovic); R. Lukaku (65′ Lautaro Martinez), Sanchez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Ranocchia, Dalbert, D’Ambrosio, A. Bastoni, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Mondin – Mastrodonato; Marinelli; VAR Nasca; A. VAR De Meo)

Gol: 1′, 28′ R. Lukaku, 25′ Gagliardini, 34′, 76′ Caprari (B), 42′ Hakimi, 71′ Lautaro Martinez

Ammonito: Schiattarella (B)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST