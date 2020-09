Benevento-Inter 1ª giornata Serie A: una sola data per recupero nel 2020

Stadio Ciro Vigorito Benevento

Benevento-Inter sarà la prima giornata di Serie A, come da calendario uscito un’ora fa (vedi articolo). Non si giocherà, però, nel weekend del 19 e 20 settembre, visto che i nerazzurri hanno ottenuto il rinvio del loro esordio di campionato. C’è solo una sola data per il recupero nel 2020.

QUALE DATA? – Benevento-Inter, prima giornata di Serie A 2020-2021, non si giocherà nel weekend del 19 e 20 settembre. La partita sarà rinviata in questi giorni (atteso a breve il calendario di anticipi e posticipi) per i recenti impegni dei nerazzurri in Europa League. In attesa delle comunicazioni ufficiali c’è da capire se sarà nel 2020 oppure direttamente il prossimo anno. L’opzione principale è che si giochi mercoledì 30 settembre, ossia dieci giorni dopo, in mezzo all’esordio in casa contro la Fiorentina e alla trasferta sul campo della Lazio. Questo perché, fra ottobre e novembre, tutti i turni infrasettimanali sono occupati o dalla Champions League o dalle soste per le nazionali. A dicembre, invece, le coppe europee occupano le prime due date intermedie e i turni infrasettimanali di Serie A (dodicesima e quattordicesima giornata) le successive prima della pausa natalizia. Presumibile, quindi, che Benevento-Inter avrà un rinvio “minimo”, altrimenti la Lega Serie A dovrà trovare una data nel 2021 (e non sarà facile).