Bender avverte: “Ora concentrati per vincere la prossima contro l’Inter”

Bender ha parlato dopo il passaggio del turno del Bayer Leverkusen. Il capitano dei tedeschi sottolinea l’importanza di crescere in prestazioni e condizione fisica in vista della prossima partita contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal profilo Twitter del club

INTER, MASSIMA CONCENTRAZIONE – Lars Bender parla dopo l’approdo ai Quarti di Finale: «Era molto importante per noi tornare a giocare. La nostra condizione non era sicuramente eccezionale, ma abbiamo avuto un buon approccio alla partita. Avremmo potuto segnare di più ed è qualcosa che dovremo assolutamente fare nelle prossime partite. Non possiamo ancora parlare del trofeo. Adesso dobbiamo solo concentrarci per vincere la prossima partita».