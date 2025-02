Bellingham gela il Manchester City nel finale: vittoria preziosissima per il Real Madrid!

Il Real Madrid ha superato il Manchester City con il punteggio di 3-2. A segno Erling Haaland, Kylian Mbappé, Brahim Diaz e Jude Bellingham.

VITTORIA SPETTACOLARE – Il Real Madrid si presenta all’Etihad per sfidare il Manchester City nella sfida indubbiamente più interessante dei playoff di Champions League. Il primo tempo vede i Citizens attaccare con ferocia, cattiveria agonistica e intensità alla ricerca di un gol fondamentale per alimentare le proprie speranze di accesso agli ottavi di finale della competizione. Anche i blancos si rendono pericolosi, grazie ai propri rapidi calciatori offensivi, ma senza produrre qualcosa di concreto. A mettere a segno il gol, nella prima frazione, sono i padroni di casa grazie a una rete da attaccante puro di Erling Haaland al 19′. Nel secondo tempo, le merengues riescono a portarsi in parità grazie a un tiro al volo, sbilenco ma efficace, di Kylian Mbappé al 60′. Quando il match sembrava destinato al pareggio finale, segnato dal timbro dei due calciatori più attesi, il Manchester City si conquista il rigore che potrebbe decidere il match. Sul dischetto si presenta proprio Haaland, che all’80’ trasforma per siglare il 2-1 finale per i Citizens. La sfida non finisce qui. Il Real Madrid costruisce infatti un’altra azione pericolosa, all’86’, che si conclude con il tocco vincente di Brahim Diaz entrato solo due minuti prima. Ma a gelare l’Etihad è Jude Bellingham, che davanti ai suoi connazionali sigla la rete del 3-2 al 92′. Il risultato finale di 3-2 sorride obbliga quindi i Citizens all’impresa in occasione del ritorno al Bernabeu.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 2-3:

19′ Haaland (M), 60′ Mbappé (R), 80′ Haaland (M), 86′ Diaz (R), 92′ Bellingham (R).