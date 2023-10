Bellanova, riecco l’Inter. Retroscena Marotta sul non riscatto − TS

Bellanova ritrova l’Inter a distanza di cinque mesi dalla finale di Istanbul giocata con la maglia nerazzurra. Il laterale sarà titolare domani a Torino

EX − Raoul Bellanova si sta ritagliando un suo spazio nel Torino di Ivan Juric. Il laterale, ex Inter, ha già fatto intravedere alcune delle caratteristiche messe in mostra lo scorso anno in nerazzurro: ossia grande corsa, abilità nell’andare sul fondo e coraggio nel puntare costantemente l’uomo. Ora ritrova proprio la Beneamata con cui ha giocato la finale di Champions League da subentrato il 10 giugno a Istanbul. Sul mancato riscatto, spunta un retroscena: Beppe Marotta lo avrebbe acquistato molto volentieri, ma l’AD nerazzurro venne frenato dai paletti economici della società, che in quel frangente poteva operare in Italia soltanto con prestiti con obbligo di riscatto (ossia posticipando il pagamento al 2024). Motivo per il quale, il giocatore è andato poi al Torino.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti