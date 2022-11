Bellanova corsa e coraggio, Gosens un treno. Non bene de Vrij: le pagelle – CdS

L’Inter scende in campo contro il Bayern Monaco senza sette titolari per via del turnover, ma se la gioca a viso aperto. Bene la prestazione di Raoul Bellanova, per la prima volta titolare quest’anno. In fiducia anche Robin Gosens sulla fascia, mentre lascia a desiderare dietro Stefan de Vrij. Ecco le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Amichevole di lusso quella tra Inter e Bayern Monaco, sfida giocata a viso aperto da entrambe le squadre nonostante le assenze (causa turnover). Simone Inzaghi mantiene solo qualche titolare, tra questi c’è André Onana che in occasione del primo gol di Pavard lascia l’impressione di poter fare qualcosina in più: voto 5,5. Bene Darmian nel ruolo di terzo centrale, chiude bene su Mané: voto 6. Meno positiva, invece, la prestazione di Stefan de Vrij. L’olandese si fa soffiare una palla sanguinosa da Choupo-Moting a centrocampo e alterna interventi di precisione a svarioni incomprensibili: voto 5. Molto bene Bellanova, alla prima volta da titolare: ha gamba e gioca con coraggio all’Allianz Arena: voto 6,5. Kristjan Asllani non ha ancora la sicurezza che lo ha contraddistinto all’Empoli, ma chiaramente il palcoscenico è diverso: voto 6. Bene anche Robin Gosens, soprattutto quando scappa via a Mazraoui costruendo la palla-gol per Lautaro Martinez: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno