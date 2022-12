Bellanova, altra occasione dopo lo Gzira United! Inzaghi alterna a sinistra

Bellanova è stato confermato dal 1′ dopo l’ottima prova contro lo Gzira United, arricchita anche da una rete. Il giovane esterno destro proverà a sfruttare al meglio anche questa seconda chance, stavolta contro un avversario come il Salisburgo. La corsia sinistra torna invece nei piedi di Dimarco (vedi formazioni ufficiali)

CONFERMA – Raoul Bellanova ha ben impressionato Simone Inzaghi nel test amichevole contro lo Gzira United tanto che il tecnico piacentino ha deciso di confermarlo dal 1′ anche contro il Salisburgo, avversario di livello sicuramente superiore. L’ex Cagliari è dunque chiamato non solo a confermarsi ma a compiere uno step superiore. Contro lo Gzira United è arrivata anche la rete, Bellanova punta a ripetersi sia dal punto di vista realizzativo che della prestazione. Per quanto riguarda la corsia sinistra Inzaghi ha deciso di riaffidarsi a Federico Dimarco, partito dalla panchina nella precedente amichevole. Ovviamente non si tratta di una bocciatura per Robin Gosens bensì di una naturale alternanza.