Beccalossi: «Assenze Milan? Li volevo al completo. E col Liverpool…»

Domani c’è il derby di Milano con Inter e Milan pronti a sfidarsi alle 18 a San Siro. I nerazzurri intanto si allenano ad Appiano Gentile e poco fa è intervenuto, nella puntata di Tutticonvocati odierna, un grande ex nerazzurro, Evaristo Beccalossi.

DERBY – L’Inter come detto domani alle 18 sfiderà il Milan nel derby. I nerazzurri si allenano e preparano al meglio questa partita con un grande ex della Beneamata, Beccalossi, che analizza così il momento dell’Inter. «L’Inter sta facendo benissimo e Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro dopo lo scudetto vinto lo scorso anno. Il Milan però, nonostante le tante lamentele, è lì da due anni e se la lotta con i nerazzurri. Ad oggi però vedo favorita l’Inter. Credo che sia più importante per il Milan perché se prendono la ribaltata i punti cominciano a diventare tanti. In queste gare però una logica non ci sia. Ripeto, l’Inter al momento è superiore ma a livello psicologico mi aspetto una squadra che sa come fare la partita».

PRESSIONE – Non sente la pressione Beccalossi che sostiene che sia solo una menata. «Non mi spaventa la superstizione. Non sento la pressione di essere favorito. In questi tipi di gare non esiste la pressione, è una partita che si presenta da sola e quindi mi aspetto, visti i tanti campioni, una bella partita. Ibra e Rebic assenti? Male, io li voglio tutti al completo. Le vittorie valgono molto di più quando sono tutti a disposizione. L’Inter ha avuto un piccolo calo è vero, ma Napoli e Milan erano avanti e l’Inter ha fatto una ricorsa incredibile. E’ una squadra che dà l’impressione di decidere lei la partita. Quanti punti deve fare l’Inter tra Milan e Napoli per dire abbiamo vinto lo Scudetto? Non lo dirò mai. Mi ricordo quelli che sparavano a zero contro l’Inter. E la cosa più bella è che magari farai fatica, ma te la giochi alla pari con tutti nonostante tutto, anche con il Liverpool».