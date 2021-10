Becao: «Inter-Udinese, bene nel primo tempo. Persi punti per strada!»

Becao dopo Inter-Udinese ha commentato la sconfitta maturata a San Siro contro i nerazzurri. Di seguito le sue parole su Udinese TV.

PERSI PUNTI – Becao dopo Inter-Udinese 2-0, su Udinese TV ha commentato così la partita: «Secondo me abbiamo fatto bene oggi, nel primo tempo siamo stati compatti e attenti. Ci sono mancate alcune delle nostre giocate tipiche e altre cose che sicuramente siamo in grado di fare meglio, poi nella seconda frazione abbiamo concesso più spazio all’Inter e contro squadre di questo tipo gli errori si pagano. Abbiamo perso dei punti per strada ma secondo me con il duro lavoro li ritroveremo, i ragazzi hanno voglia, ci manca la vittoria e lavoreremo sodo per questo. Abbiamo fiducia per le prossime partite, sono fiducioso nei miei compagni e penso che con l’impegno le vittorie arriveranno sicuramente».