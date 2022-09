Bayern Monaco un tabù per l’Inter: sempre vincente a San Siro – SM

Domani l’Inter tornerà a sfidare il Bayern Monaco a distanza di dieci anni. Come fatto notare da Sportmediaset, però, a San Siro i tedeschi hanno sempre vinto. Simone Inzaghi vuole sfatare questo tabù.

A SAN SIRO – La sfida tra Inter e Bayern Monaco non sarà mai una partita semplice, soprattutto per i tifosi nerazzurri. Il ricordo più bello, ovviamente, è quello legato alla vittoria della UEFA Champions League in finale nella stagione 2009-2010. A San Siro, però, i nerazzurri non sono mai riusciti a vincere contro i tedeschi. Nel 1988 l’Inter di Trapattoni è stata battuta per 3-1. Stesso copione negli altri due gironi di Champions League nel 2006 e 2011. La squadra di Leonardo (post-Triplete) sbancano San Siro al 90′ con rete di Mario Gomez su errore di Julio Cesar. In Germania, però, la sfida è tutto un programma: Samuel Eto’o sblocca subito la partita, Mario Gomez e Muller rispondono ribaltando la partita. I nerazzurri però “muoiono” mai, e allora ecco la rimonta firmata da Wesley Sneijder e Goran Pandev sul finale.