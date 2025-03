Bayern Monaco, un big salta l’Inter. Infortunio grave in nazionale

Un big del Bayern Monaco salterà entrambi gli impegni contro l’Inter ai quarti di finale di UEFA Champions League. La notizia arriva direttamente dalla Bild in Germania.

INFORTUNIO – Alphonso Davies ha subito un gravissimo infortunio nell’ultima partita del suo Canada contro gli Stati Uniti. Il calciatore si è fermato ed è stato sostituito dopo appena dodici minuti, ma non ha fatto in tempo ad evitare il peggio. Il terzino aveva fatto già i primi esami in nazionali, poi li ha ripetuti a Monaco di Baviera e l’esito è un incubo per Vincent Kompany: rottura del legamento crociato. Davies salterà perciò le gare di UEFA Champions League del Bayern Monaco contro l’Inter e starà fuori per sei mesi. Stagione finita e compromessa per uno dei migliori giocatori della squadra tedesca. Tra i potenziali sostituti Kompany potrà valutare Ito e Raphael Guerreiro.