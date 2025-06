Bayern Monaco supera un Flamengo stoico! Ora il PSG

Il Bayern Monaco ha superato il Flamengo con il punteggio di 4-2. A segno, per i tedeschi, Harry Kane (doppietta) e Leon Goretzka dopo l’autorete di Erick Pulgar.

PRIMO TEMPO – Un grande Bayern Monaco approccia alla sfida contro il Flamengo valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I tedeschi, dopo un inizio arrembante contro cui i brasiliani non riescono a prendere le dovute contromisure, si portano subito in vantaggio al 6′ grazie all’autorete di Erick Pulgar sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bavaresi ci mettono davvero poco a raddoppiare, trovando il gol del 2-0 al 9′ con la rasoiata di Harry Kane imparabile per Agustín Rossi. Il Flamengo, dopo un inizio shock, riesce a rialzarsi grazie al progressivo ritorno al suo calcio abituale. Con un’intensità elevata e una qualità del palleggio diversa da quella vista in precedenza, i brasiliani spingono fino al gol che accorcia le distanze di Gerson al 33′. Il classe 1997 batte Manuel Neuer dalla lunetta e dà nuova speranza alla sua squadra e ai propri tifosi. Tale rinnovata consapevolezza viene però ridimensionata dalla giocata intelligente e vincente di Leon Goretzka, che al 41′ sorprende Rossi dalla distanza e ristabilisce il doppio vantaggio per i suoi.

Vantaggio cristallizzato: ora il Bayern attende il PSG

SECONDA FRAZIONE – I guerreiros iniziano con il piglio giusto il secondo tempo, consapevoli di non aver nulla da perdere. L’atteggiamento propositivo e offensivo del Flamengo produce i frutti auspicati, al 54′, con il calcio di rigore ottenuto per il fallo di mano in area di Michael Olise. Dal dischetto trasforma Jorginho, dando un senso sicuramente diverso al secondo tempo. L’entusiasmo dei brasiliani, cui seguono vari tentativi di imbastire azioni pericolose alla ricerca di un insperato pareggio, si spegne al 73′ per mano del solito Kane. L’inglese si prende carico del momento e trafigge nuovamente Rossi, chiudendo di fatto il match. I bavaresi hanno svariate chances per estendere il passivo, ma Rossi è bravo a evitare un passivo più pesante per i suoi. Il Bayern Monaco vince così con il punteggio di 4-1, regalandosi un quarto di finale di primario livello contro il PSG. Si conclude con onore il Mondiale per Club del Flamengo di Filipe Luis, un allenatore che saprà prendersi sempre di più la scena grazie alle sue idee e alla forza con cui le applica costantemente.

FLAMENGO-BAYERN MONACO 2-4

6′ AU Pulgar (B), 9′ Kane (B), 33′ Gerson (F), 41′ Goretzka (B), 54′ Jorginho (F), 73′ Kane (B).