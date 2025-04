Bayern Monaco, rifinitura anti Inter in corso: le ultime su Kim e Neuer!

Il Bayern Monaco ha iniziato il proprio allenamento di rifinitura alla vigilia della partita contro l’Inter. Ecco le ultime su Kim e Neuer.

ULTIME – Inizia ufficialmente la doppia vigilia di Inter-Bayern Monaco. Da pochissimo è inizio l’allenamento di rifinitura della squadra bavarese, che è scesa in campo a Sabener Strasse. Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Kim e Manuer Neuer. Per quanto riguarda il difensore sudcoreano, dopo l’allarme della Bild, la situazione sembra rientrata, tant’è che l’ex Napoli si sta regolarmente allenando con il gruppo. E contro l’Inter a San Siro quindi dovrebbe esserci dal primo minuto. Le ultime su Neuer.

Le ultime sul Bayern Monaco in vista dell’Inter: Kim si allena, Neuer non si vede

DUBBIO – Dubbi per quanto riguarda Neuer. Il portierone tedesco, che dovrebbe partire alla volta di Milano, al momento non è in campo con la squadra. Probabilmente, sta facendo un po’ di personalizzato a parte. Secondo i colleghi di Sky Sport, non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in Inter-Bayern Monaco. Favorito Urbig, che ha giocato nella partita di andata, dando prova di essere un portiere molto moderno e bravissimo con i piedi. Più tardi, Vincent Kompany, accompagnato da Harry Kane, parlerà in conferenza stampa.