Bayern Monaco, Kane presente all’allenamento! Assente un altro attaccante

A poco più di 24 ore dalla sfida d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l’Inter, il Bayern Monaco è sceso in campo per allenarsi alla vigilia. Presente regolarmente Harry Kane che ha smaltito il problema alla caviglia, manca però un altro attaccante che per certo salterà la sfida con i nerazzurri.

GIOCATORI PRESENTI – Alle 14 è iniziata la seduta di rifinitura all’Allianz Arena, sotto lo sguardo attento di Vincent Kompany e del suo staff. Presenti regolarmente in campo Harry Kane e Leon Goretzka, entrambi reduci da piccoli problemi fisici che avevano fatto temere per la loro disponibilità. L’inglese ha completamente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata due settimane fa, mentre il centrocampista tedesco ha smaltito l’affaticamento alla schiena: entrambi saranno regolarmente titolari domani sera contro i nerazzurri.

ASSENZA PESANTE – Chi invece non si è allenato con il gruppo è Kingsley Coman, confermando le sensazioni negative degli ultimi giorni. L’esterno francese, alle prese con l’ennesimo problema muscolare della stagione, non sarà disponibile per la gara d’andata. Un’assenza pesante per Kompany, che perde un’alternativa preziosa in un reparto già falcidiato dagli infortuni (fuori anche Musiala).

Bayern Monaco senza Coman prima dell’Inter, diminuiscono le alternative

IN PANCHINA – Con l’assenza di Coman, il Bayern si presenta al match contro l’Inter con un attacco titolare formato da Olise, Müller, Sané e Kane come terminale offensivo. L’unico vero cambio a disposizione in avanti resta Serge Gnabry, rientrato recentemente dopo un lungo stop e ancora lontano dalla condizione migliore. Una situazione che impone prudenza nelle rotazioni e riduce le possibilità di cambiare ritmo o interpreti a gara in corso. . Kompany ha fiducia nei suoi uomini e si affida all’esperienza e alla qualità della sua rosa.