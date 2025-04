Bayern Monaco-Inter, probabile formazione: da Parma tre cambi

Bayern Monaco-Inter è ormai alle porte. Questa sera alle 21 andrà in scena il primo atto dei quarti di finale di Champions League. Rispetto alla trasferta di Parma, Inzaghi ne cambierà tre.

ULTIME – Saranno tre i cambi che Simone Inzaghi effettuerà rispetto al beffardo pareggio di Parma per 2-2. Cresce l’attesa per Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il ritorno è in programma il 16 a San Siro. La formazione dell’Inter sembra essere ormai quasi del tutto confermata. Niente da fare per Denzel Dumfries (out fino a fine mese), che per Federico Dimarco. Quest’ultimo partirà dalla panchina, dopo aver fatto solamente personalizzato alla vigilia. Rispetto a Parma, Inzaghi andrà con tre cambi: Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck, che ieri si è concesso anche ad un’intervista per Kicker, il ritorno di Nicolò Barella per Kristjan Asllani (in campionato, il sardo era squalificato) e Carlos Augusto al posto proprio di Dimarco. I nerazzurri saranno seguiti da tantissimi tifosi provenienti dall’Italia (clicca qui per sapere il dato sul settore ospiti dell’Allianz Arena).

La probabile formazione di Bayern Monaco-Inter con tre cambi

PROBABILE – Pavard, insieme a Yann Sommer, sarà uno dei due ex della partita. Il francese ritornerà in campo dopo due panchine consecutive contro Milan in Coppa Italia e Parma in campionato. A centrocampo troverà posto di nuovo Nicolò Barella, che ha usufruito di un giorno di riposo forzato sabato pomeriggio. Mentre, il solito Carlos Augusto proverà a non far rimpiangere Dimarco, che comunque potrebbe entrare a partita in corso. Per il resto, dentro la formazione ideale: il duo Thuram, Lautaro Martinez in avanti; il turco Calhanoglu (a proposito di Turchia, nuovo talentino sulla lista nerazzurra) in regia e Francesco Acerbi con Bastoni in difesa.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.