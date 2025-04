Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione di Kompany nonostante le assenze

Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare l’Inter domani sera all’Allianz Arena (ore 21) per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I bavaresi arrivano alla sfida con qualche incertezza legata agli infortuni, ma con le idee chiare riguardo la probabile formazione, che resta fortissima e all’altezza della competizione.

NONOSTANTE LE ASSENZE – L’ultima tegola è arrivata con l’infortunio muscolare di Jamal Musiala, uscito malconcio dalla sfida vinta contro l’Augsburg. Il giovane talento tedesco si unisce così a una lista di indisponibili che comprende nomi pesanti come Manuel Neuer, De Ligt e Hiroki Ito. Nonostante ciò, l’allenatore Vincent Kompany, dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1, puntando su esperienza, qualità e duttilità dei grandi giocatori in campo. La probabile formazione vede Urbig tra i pali, con Laimer adattato nel ruolo di terzino destro, affiancato in difesa da Dier, Kim e Stanisic. In mezzo al campo la coppia composta da Kimmich e Goretzka garantirà equilibrio e qualità, mentre sulla trequarti agiranno Olise, Gerard Muller (in ballottaggio con Tel) e Leroy Sané, pronti a innescare il terminale offensivo Harry Kane, tornato disponibile dopo una lieve distorsione alla caviglia.

Bayern Monaco, la probabile formazione contro l’Inter

Questa la probabile in campo domani per i bavaresi (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.