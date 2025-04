Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione: Inzaghi sceglie a sinistra!

MATCH – Bayern Monaco-Inter verrà giocata dai nerazzurri domani sera alle ore 21.00. La prima sfida tra le due compagini si giocherà in casa dei bavaresi. I tedeschi sono costretti a fare la conta dei disponibili in difesa per via dei numerosi infortuni. La squadra allenata da Vincent Kompany rimane ugualmente una corazzata, soprattutto se si guarda la formazione del Bayern Monaco dal centrocampo a salire. Simone Inzaghi può contare fortunatamente su alcuni rientri come quello di Alessandro Bastoni. Il difensore, pur essendo reduce dall’infortunio nell’ultima di campionato contro il Parma, sembra avere più chance per una maglia da titolare rispetto all’altro non al 100% Federico Dimarco. Al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Carlos Augusto, ad occupare la fascia sinistra nella probabile formazione di Bayern Monaco-Inter.

Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

FORMAZIONE – Bayern Monaco-Inter vuol dire tanto in termini di fiducia, se dovesse arrivare un pareggio o una vittoria ma anche di morale per affrontare le prossime sfide di campionato e Coppa Italia al meglio. Simone Inzaghi farà alcuni cambi di formazione rispetto alla partita contro il Parma. Confermato Yann Sommer tra i pali, che durante la partita contro i crociati ha salvato i nerazzurri in più di una occasione. Confermato Francesco Acerbi centrale, che sarà supportato dai due braccetti Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Tranne che per Matteo Darmian che sostituisce l’infortunato Denzel Dumfries, il centrocampo dovrebbe essere quello titolare con Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu. In attacco confermatissimi il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.