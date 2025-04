Bayern Monaco-Inter, per giocarsela su tutto bisogna uscirne bene

Bayern Monaco-Inter è decisiva nel percorso in Champions League della squadra di Inzaghi, entrata fra le migliori otto d’Europa. Se si vuole fare la voce grossa anche in campo internazionale, stasera alle 21 la partita dell’Allianz Arena dev’essere un punto di partenza.

GIOCARSELA SU TUTTO – Bayern Monaco-Inter in Champions League porta sempre grandi ricordi, ma oggi non c’è da evocare il passato. C’è, di contro, da costruire il futuro nonché il presente immediato. Se la squadra di Simone Inzaghi vuole raggiungere grandi traguardi, e arrivare a maggio a competere su tre competizioni, deve necessariamente fare una grande gara all’Allianz Arena. E possibilmente uscire indenne da una delle trasferte più complicate che ci siano. Perché è vero che il Bayern Monaco sarà pieno di infortuni, ma l’Inter non è certo nel momento più brillante della stagione. E bene ha fatto il tecnico a rimarcarlo ieri, sia per gli esterni sia per la squadra: servirà fare tanto.

Bayern Monaco-Inter, le scelte da fare nel momento delicato

L’ULTIMA VERIFICA – Le ore che precederanno Bayern Monaco-Inter saranno – stando alle parole di Inzaghi ieri in conferenza stampa – decisive per monitorare le condizioni di alcuni dei “soliti” acciaccati. Da Federico Dimarco («più no che sì») ad Alessandro Bastoni (uscito per precauzione a Parma), passando per Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Tanti giocatori appena usciti da problemi fisici, tutti decisivi. E con Marcus Thuram chiamato a migliorare il suo rendimento nel suo ritorno in Germania, visto che nel 2025 poche volte ha fatto la differenza. Nel Bayern Monaco Vincent Kompany recupera Harry Kane e deve scegliere il sostituto di Jamal Musiala (e non solo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Bayern Monaco-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.