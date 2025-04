Bayern Monaco-Inter, tornano Pavard e Barella! C’è Muller: le probabili formazioni

Bayern Monaco-Inter si giocherà oggi alle 21 all’Allianz Arena di Monaco: queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole per i quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025.

BAYERN MONACO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Nonostante le numerose assenze, Vincent Kompany non intende rinunciare al suo classico 4-2-3-1 in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Tra infortuni e defezioni pesanti, i bavaresi si presenteranno all’Allianz Arena con un undici rimaneggiato ma comunque temibile. A difendere i pali ci sarà Tim Urbig, classe 2003, chiamato a sostituire l’esperto Manuel Neuer. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Laimer, Dier e l’ex Napoli Kim, con il ballottaggio aperto a sinistra tra Stanisic e Guerreiro. In mezzo al campo, spazio al tandem di esperienza e qualità formato da Joshua Kimmich e Leon Goretzka, colonne portanti del Bayern e della nazionale tedesca. Sulla trequarti, largo al talento con Michael Olise, Thomas Muller e Leroy Sané, che agiranno alle spalle del solito Harry Kane.

BAYERN MONACO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Scelte praticamente obbligate per Simone Inzaghi. Tra i pali ci sarà Yann Sommer, ex della sfida, protetto dal terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni, che ha recuperato dall’affaticamento e sarà regolarmente al suo posto dal primo minuto. Sugli esterni, spazio a Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra, con Dimarco che si è aggregato alla squadra ma non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo torna Nicolò Barella, giocherà con Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. A completare l’undici titolare, in attacco, ci sarà la coppia titolarissima composta da Thuram e Lautaro Martinez, con Arnautovic unica vera alternativa offensiva in panchina, considerando l’assenza di Taremi e l’esclusione UEFA di Correa.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera). Assistenti arbitrali: Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Quarto ufficiale: Lukas Fahndrich. Arbitro VAR: Fedayi San. Assistente AVAR: Pol van Boekel

BAYERN MONACO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbing; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

In panchina: Peretz, Ulreich; Boey, Guerreiro, Gnabry, Palhinha, Karl, Pavlovic, Kusi-Arare, Vidovic.

Allenatore: Vincent Kompany

Indisponibili Bayern Monaco: Neuer, Musiala, Coman, Davies, Ito, Upamecano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Re Cecconi, Zalewski, Dimarco, Frattesi, Zanchetta, Berenbruch, De Pieri, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili Inter: Dumfries, Zielinski, Taremi (infortunati); Asllani (squalificato); Correa (non in lista).