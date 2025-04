Bayern Monaco-Inter, non solo la conferenza stampa: il programma della vigilia

AlMartedì alle ore 21 si gioca l’andata dei quarti di finale tra Bayern Monaco e Inter. I nerazzurri tornano in campo in UEFA Champions League, ecco le attività della vigilia della partita.

VIGILIA – Non c’è tempo nemmeno per riflettere sugli errori di Parma per Simone Inzaghi, perché oggi ricominciano gli allenamenti e la preparazione ad una delle gare più importanti degli ultimi anni nerazzurri. Martedì alle ore 21 l’Inter giocherà contro il Bayern Monaco la partita valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. L’allenatore del club meneghino sarà in conferenza stampa alla vigilia alle ore 19, mentre Vincent Kompany presenzierà in sala stampa alle 16. Di seguito ci sono tutte le attività del giorno prima.

BAYERN MONACO-INTER, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA

Ore 12:00 – Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Alle ore 14:00 – Allenamento Bayern Monaco | Säbener Straße, FC Bayern Training ground.

Alle ore 16:00 – Conferenza Stampa ufficiale Bayern Monaco | Säbener Straße, FC Bayern Training ground.

Ore 19:00 – Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Fußball Arena München, Monaco di Baviera

