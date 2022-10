Bayern Monaco-Inter, Nagelsmann e Inzaghi in conferenza. Le altre attività

Domani lunedì 31 ottobre sarà la vigilia di Bayern Monaco-Inter. In programma non solo la conferenza stampa di Simone Inzaghi e del bavarese Julian Nagelsmann per la sesta e ultima sfida del girone di UEFA Champions League. Di seguito tutte le attività di vigilia

ATTIVITÀ DELLA VIGILIA – Bayern Monaco-Inter andrà in scena martedì alle 21.00, ma le attività correlate al match di Champions League inizieranno a partire da domani, lunedì 31 ottobre. Appuntamento con la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle ore 19.00 direttamente dall’Allianz Arena, con i nerazzurri ormai qualificati agli ottavi di finale. Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, anch’essa già agli ottavi di finale, parlerà prima: ovvero alle 13.00. Le attività della vigilia annunciate dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale riguardano gli allenamenti. La squadra si riunirà per l’allenamento alle 11.30 al centro Suning. La squadra tedesca, invece, si allenerà al proprio centro sportivo a partire dalle 11.00.

Fonte: Inter.it