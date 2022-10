Bayern Monaco-Inter, Kruzliak l’arbitro in Champions League: la designazione

Bayern Monaco-Inter si giocherà martedì alle ore 21 all’Allianz Arena: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la sesta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023: ci sarà Kruzliak della federazione slovacca.



ARBITRO BAYERN MONACO-INTER (martedì 1 novembre ore 21.00)

CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA GRUPPO C

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Assistenti arbitrali: Branislav Hancko (Slovacchia) – Jan Pozor (Slovacchia)

Quarto ufficiale: Michal Ocenas (Slovacchia)

Arbitro VAR: Dennis Higler (Olanda)

Assistente VAR: Benoit Millot (Francia)