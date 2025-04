Bayern Monaco-Inter, Inzaghi ha sciolto i dubbi di formazione – Sky

Bayern Monaco-Inter è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

LA SITUAZIONE – Bayern Monaco-Inter si disputerà all’Allianz Arena alle ore 21. La formazione meneghina si presentano al match con la consapevolezza di dover costruire, sin dall’andata, quei presupposti essenziali per poter guardare al ritorno con rinnovata fiducia. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, che ha così descritto la situazione in casa nerazzurra: «Assenze pesanti anche per l’Inter, con Inzaghi che non avrà i due esterni titolari. Dimarco va in panchina, è da gestire per evitare che ricaschi in un infortunio muscolare. Al suo posto Carlos Augusto a sinistra, il centrocampo è il solito, mentre in attacco vedremo Lautaro Martinez e Thuram. Chiaro che quando arrivi a giocare una partita così importante ogni risultato è aperto. La sfida è molto difficile, i nerazzurri affronteranno un avversario molto forte. L’ultimo incrocio risale al primo anno di Inzaghi, vinsero i bavaresi ma si trattava di un match della fase a gironi».

Bayern Monaco-Inter, i dati sugli spettatori sono quelli delle ‘grandi occasioni’

IL DATO – Ad assistere a Bayern Monaco-Inter saranno tantissimi tifosi, bavaresi e non, come ribadito da Barzaghi: «Ci saranno 75mila spettatori qui, con 3800 tifosi nerazzurri nel settore ospiti più gli altri ‘nascosti’ nell’impianto dell’Allianz Arena».