Bayern Monaco-Inter, Inzaghi perde con le riserve ma non si arrende mai – CdS

Il Bayern Monaco ha battuto l’Inter con le riserve, ma la squadra allenata da Simone Inzaghi non si è mai arresa, soprattutto sul finale quando ha sfiorato anche il gol con Edin Dzeko. Il racconto della partita riportato dal Corriere dello Sport.

MAI ARRENDERSI – Tanto turnover per l’Inter in vista della sfida con la Juventus, ma Simone Inzaghi prova comunque a restare in partita. La squadra ha continuato sempre a creare buone occasioni per andare al gol sin dai primi minuti, poi ha sofferto la solidità e la sicurezza di gioco del Bayern Monaco, candidata a vincere la Champions League. I tedeschi hanno attaccato di più, l’Inter però non ha solo risposto, ha creato anche le prime due vere occasioni della gara, col tiro di Nicolò Barella dalla distanza deviato in angolo da Mané con le mani in piena area, e la seconda azione su lancio di Francesco Acerbi, scatto e cross di Robin Gosens dove non arriva in tempo Lautaro Martinez. Proprio l’argentino, però, si lascia sovrastare da Pavard (12 i centimetri di differenza) dagli sviluppi di un calcio d’angolo, dove i tedeschi trovano il gol del vantaggio. Partita di personalità quella di Raoul Bellanova, che si sdoppiava di continuo, con forza, velocità e personalità, nella fase d’attacco e in quella di difesa rincorrendo Mané. L’ex cagliaritano dovrà migliorare la tecnica e soprattutto le scelte finali. Nel secondo tempo abbassando un po’ il ritmo, il Bayern Monaco ha sfruttato gli spazi trovando anche il raddoppio con Choupo-Moting che ha scaraventato la palla sotto l’incrocio.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi