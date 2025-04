Bayern Monaco-Inter inizia a pranzo: Marotta con due leggende!

Questa sera Bayern Monaco-Inter all’Allianz Arena, andata dei quarti di finale di Champions League. Beppe Marotta al pranzo Uefa, ma non è da solo.

PRANZO UEFA – Prima della partita Bayern Monaco-Inter c’è in corso il pranzo Uefa. Si tratta di un rituale ormai noto che accompagna ogni partita di Champions League. Per l’Inter presente il presidente Beppe Marotta; mentre per quanto riguarda il Bayern è già arrivato il presidente onorario Uli Hoeness. Questa sera le due squadre si daranno battaglia all’Allianz Arena. Partita di andata dei quarti di finale di Champions League; il ritorno è in programma mercoledì 16 aprile. Insieme a Marotta, c’è anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Pupi ricorda bene i bavaresi, vista la leggenda vittoria di Madrid nel 2010.

Pranzo Uefa Bayern Monaco-Inter prima del match di Champions League: Marotta con due leggende

MANCA POCO – L’approccio alla sfida sarà determinante per le ambizioni di successo finale dei nerazzurri. L’Inter non dovrà avere timore del maestoso Allianz Arena, teatro peraltro della finalissima del 31 maggio. I meneghini affronteranno la partita come sempre, nonostante le assenze pesanti di Denzel Dumfries e Federico Dimarco (partirà dalla panchina). Anche i bavaresi avranno diverse e pesanti assenze: da Davies a Musiala, passando per Upamecano, Ito e Neuer.