Bayern Monaco-Inter, il VAR mette nei guai Kruzliak: la moviola – CdS

Bene Kruzliak in Bayern Monaco-Inter, tutta la partita dello slovacco ruota attorno all’episodio dell’ottavo minuto di gioco ma secondo il Corriere dello Sport non ha commesso errori decisivi, ecco la moviola.

LA MOVIOLA – Tutto succede praticamente dopo appena otto minuti: Tiro molto potente di Nicolò Barella, davanti, in traiettoria, c’è Mané che si difende la faccia alzando le braccia, il pallone colpisce solo l’avambraccio sinistro e schizza via. Il VAR chiama Kruzliak a rivedere un fallo che, secondo il quotidiano romano ha poco senso, soprattutto per i canoni UEFA. L’impressione è che la scelta dell’arbitro (poi confermata dopo la review) sia corretta, Mané si protegge il volto senza aumentare innaturalmente lo spazio del proprio corpo. Le braccia si allontanano dal corpo solo dopo il contatto. Resta una decisione difficile. Voto 6 all’arbitro, meno a Higler al VAR col rischio di incasinare il collega.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna