Bayern Monaco-Inter, Bastoni c’è! Dimarco non al meglio: la scelta a sinistra – CdS

Terminata l’attesa, è di nuovo tempo di Champions League. Inter e Bayern Monaco si ritrovano faccia a faccia nei quarti di finale in una sfida dal fascino storico. Il fischio d’inizio della gara d’andata è previsto per martedì 8 aprile all’Allianz Arena.

IN GERMANIA – Buone e cattive notizie per Simone Inzaghi nel giorno della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Ieri l’Inter ha completato la rifinitura mattutina al centro sportivo di Appiano Gentile prima della partenza per la Baviera. La notizia più confortante arriva da Alessandro Bastoni, che ha svolto l’intera seduta con il gruppo e, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. L’affaticamento muscolare accusato dopo la gara di Parma è ormai alle spalle. Diversa la situazione di Federico Dimarco, ancora alle prese con un fastidio muscolare. Anche oggi il laterale sinistro ha svolto lavoro differenziato e non ha preso parte alla rifinitura completa con il resto dei compagni. Il numero 32 è comunque salito sul volo per Monaco, ma al momento la sua presenza dal primo minuto è da escludere.

Chi al posto di Dimarco a sinistra? Scelte obbligate

TUTTO PRONTO – Al posto di Federico Dimarco, ancora non al meglio, ci sarà Carlos Augusto, chiamato a garantire corsa e copertura in una sfida ad altissima intensità. Resta da capire se Dimarco potrà eventualmente essere utilizzato a gara in corso, ma molto dipenderà dalle sensazioni dello staff medico e dal tipo di partita. Inzaghi, intanto, dovrà gestire con attenzione anche i cambi, con una panchina più corta del solito a causa degli infortuni e delle esclusioni UEFA (come quella di Correa).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno