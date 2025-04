Bayern Monaco-Inter 1-2, EROICI A MONACO! FRATTESI LA DECIDE

Termina sul punteggio di 1-2 Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-1.

SECONDO TEMPO – L’Inter prova a resistere con le unghie e con i denti in questa ripresa, ma la stanchezza è tanta e si fa sentire. Tanto che i nerazzurri non riescono di fatto più a superare la metacampo, subendo le continue iniziative del Bayern Monaco. La difesa è rocciosa, ma le occasioni dei bavaresi sono tante e sono i cambi a dare la sterzata. Al minuto 85′, complice proprio la stanchezza fisica e mentale dei nerazzurri, arriva una palla dentro dalla trequarti, appoggio per Müller che da due passi, davanti a Sommer, deve soltanto appoggiare di piatto la conclusione che vale l’1-1. Quando i padroni di casa sembrano pronti all’assalto finale, arriva il colpo di coda dell’Inter: ripartenza fantastica al minuto 88, con Lautaro Martinez che lancia Carlos Augusto in campo aperto, il brasiliano mette in mezzo e trova l’incursione di Frattesi che spara in porta di cattiveria l’1-2 e fa impazzire il popolo nerazzurro. A questo punto i padroni di casa attaccano a piene forze, la resistenza difensiva dell’Inter è a tratti commovente e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio finale! Vittoria EROICA, in attesa del ritorno a San Siro.

BAYERN MONACO-INTER 1-2

Gol: Lautaro Martinez al 38′, Müller all’85’, Frattesi all’88’