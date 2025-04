Bayern Monaco-Inter 0-1 al 45′: esterno fantastico di Lautaro Martinez!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Tante emozioni in questo primo tempo, che porta la firma di Lautaro Martinez. A partire meglio è il Bayern Monaco, che insidia la difesa nerazzurra con una fitta rete di passaggi. L’occasione più grande capita a Kane, dopo un pasticcio difensivo di Pavard: l’attaccante inglese, solo davanti a Sommer apre troppo la sua conclusione e colpisce incredibilmente (e fortunatamente) il palo alla sinistra del portiere elvetico. Da qui cresce l’Inter, che prima crea una grande occasione con Carlos Augusto che in corsa da distanza ravvicinata colpisce l’esterno della rete. Poi con la rete del capitano: azione fantastica che si sviluppa sulla sinistra, palla dentro per Thuram che di tacco appoggia indietro e Lautaro Martinez con l’esterno infila lo 0-1 all’incrocio dei pali. È la rete che decide fin qui il risultato di questa appassionante sfida.

BAYERN MONACO-INTER 0-1

Gol: Lautaro Martinez al 38′