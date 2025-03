Bayern Monaco, ancora infortuni? Nuovo allarme per Kompany!

Gli infortuni del Bayern Monaco continuano a mettere in allarme Vincent Kompany. Due giocatori escono acciaccati dalla gara di campionato contro il St. Pouli: ecco le loro condizioni a dieci giorni dalla sfida con l’Inter.

ALLARME – È terminata da poco la gara di Bundesliga tra Bayern Monaco e St. Pauli. Ad avere la meglio è stata la formazione di Vincent Kompany, che oltre i tre punti, però, rimedia anche qualche cattiva notizia. Per i tedeschi, prossimi avversari dell’Inter ai quarti di finale di Champions League, non è un periodo semplice sul fronte infortuni. Molti giocatori, anche dal ruolo particolarmente importante, sono fermi ai box e rischiano di rimanerci ancora a lungo. Ma non solo, perché la lista degli infortunati del Bayern Monaco rischia anche di allungarsi.

Bayern Monaco, allarme infortuni: altri due guai per Kompany prima dell’Inter? Le condizioni dei calciatori

DUE A RISCHIO – Sono due i campanelli d’allarme che suonano per Kompany dopo la sfida di campionato contro il St. Pauli. Uno riguarda Leon Goretzka, che ha disputato solo il primo tempo del match. Dopo l’intervallo, infatti, il centrocampista tedesco è stato sostituto per un problema alla schiena, secondo le prime indiscrezione. Una scelta probabilmente precauzionale, presa dall’allenatore che non vuole rischiare di perdere un’altra pedina. Situazione più preoccupante, invece, quella di Hiroki Ito. Il calciatore giapponese, subentrato nel secondo tempo, ha lamentato un problema fisico proprio poco prima della fine della gara, tanto da dover abbandonare il campo. Ito ha rimediato un colpo al piede destro, che per lui risulta particolarmente delicato dopo la frattura avuta nei mesi scorsi proprio nello stesso punto del corpo. Non resta, dunque, che monitorare la condizione dei due giocatori, soprattutto in vista degli impegni contro l’Inter in programma l’8 e il 16 aprile.