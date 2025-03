Il Bayern Monaco domina il derby d’andata. Bayer Leverkusen, speranze al lumicino!

Il Bayern Monaco supera con il punteggio di 3-0 il Bayer Leverkusen nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A segno Harry Kane e Jaime Musiala.

PRIMO ROUND – Il Bayern Monaco ospita il Bayer Leverkusen nel derby d’andata degli ottavi di quest’edizione di Champions League. I padroni di casa riescono subito a trovare la rete del vantaggio grazie al proprio cannoniere. Al 9′, infatti, Harry Kane raccoglie il passaggio vincente di Michael Olise per portare i bavaresi sul punteggio di 1-0. Nel prosieguo della frazione, nessuna delle due compagini riesce a confezionare l’occasione giusta per andare in rete. Diverso il discorso dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, con il Bayern Monaco che riesce a trovare il gol del 2-0 grazie al suo gioiello Jaime Musiala al 54′. I padroni di casa riescono anche a sfruttare il vantaggio numerico, dato dall’espulsione di Nordi Mukiele al 62′, con la trasformazione su calcio di rigore da parte di Harry Kane al 75′. Al ritorno, il Bayer Leverkusen sarà chiamato a una rimonta che suonerebbe come un’impresa, dato quanto visto nel primo round del derby tedesco offerto dagli ottavi di finale della Champions League 2024-2025.

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 3-0

9′ Kane (BA), 54′ Musiala (BA), 75′ (R) Kane (BA)