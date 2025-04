Bayern Monaco, dal Borussia Dortmund due recuperi per l’Inter

Il Bayern Monaco ha pareggiato ieri contro il Borussia Dortmund per 2-2, ma Kompany può sorridere per il recupero di due giocatori. Contro l’Inter ci saranno.

RISULTATI DIVERSI – Adesso testa solamente a Inter-Bayern Monaco, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ieri, i bavaresi, a differenza della Beneamata, hanno pareggiato la loro sfida di campionato, facendo solamente 2-2 contro il Borussia Dortmund nel famoso “Der Klassiker” del calcio tedesco. La squadra di Vincent Kompany mercoledì sera sarà ospite dei nerazzurri a San Siro, dove si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena. In vista del match in programma tra tre giorni, il Bayern recupera qualche pezzo importante: uno in attacco e l’altro a centrocampo. Si tratta di Pavlovic e di Coman.

Due recuperi importanti per Inter-Bayern Monaco

RECUPERI – In vista del match tra Inter e Bayern Monaco, Kompany potrà contare sia su Aleksandar Pavlovic a centrocampo che su Kingsley Coman. I due, recentemente infortunati, hanno giocato pure qualche minuto nella partita di ieri contro il Borussia Dortmund. Nello specifico, oltre mezz’ora di partita per il ragazzo tedesco del 2004; mentre Coman è entrato intorno all’81’. Kompany potrà impiegarli entrambi contro l’Inter mercoledì. Da capire se lo farà subito dall’inizio oppure a partita in corso.