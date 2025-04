Il Bayern Monaco avverte l’Inter sugli infortuni e cita 4 precedenti

Il Bayern Monaco è il prossimo avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League (martedì l’andata). Sarà un Bayern rimaneggiato dai numerosi infortuni, ma i bavaresi citano quattro precedenti per provare ad “intimorire” i nerazzurri.

INFORTUNI – Martedì sera andrà in scena il primo atto della grande sfida tra Bayern Monaco e Inter ai quarti di finale di Champions League. All’Allianz Arena, è in programma GARA 1, mentre il ritorno è atteso per il 16 aprile a San Siro, sempre alle ore 21. Per le due squadre, già domani, sarà vigilia, tant’è che sia Vincent Kompany (con giocatore) che Simone Inzaghi (con giocatore) parleranno per presentare la sfida. Per quanto riguarda la formazione bavarese, il Bayern Monaco sarà rimaneggiato, visti i numerosi infortuni arrivati di recente: l’ultimo e il più importante quello di Jamal Musiala. Complessivamente al Bayern mancheranno: Neuer, Upamecano, Ito, Davies, Coman e Musiala. L’Inter, comunque, non sarà da meno perché non potranno esserci martedì Denzel Dumfries, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Ma ritornando al Bayern Monaco, dietro questi infortuni, la società bavarese ha voluto costruirci una storia provando a caricarsi e ad intimorire l’Inter. Come si legge sul sito ufficiale del club, la storia dimostra che i bavaresi nelle difficoltà spesso superano se stessi e ottengono grandi trionfi. Ecco i quattro esempi citati dai prossimi euro-avversari dell’Inter.

Infortuni, il Bayern Monaco prova ad intimorire l’Inter citando 4 precedenti

PRECEDENTI – Il primo citato dal Bayern Monaco è quello del 1975: ossia la finale di Coppa dei Campioni contro il Leeds. In quel caso, il Bayern perse sia il difensore Andersson che Uli Hoeness all’intervallo. Poi il Bayern Monaco vinse 2-0. Nel 2001, i tedeschi giocarono la semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid senza il capitano Stefan Effenberg. Il Bayern vinse comunque 2-1. Nel 2013, il Bayern, poi autore del Triplete, perse ai quarti di finale Kroos per il resto della stagione. Infine, l’ultimo precedente citato dai bavaresi è il KO di Niklas Sule nell’ottobre del 2019. Per il difensore rottura del legamento crociato, ma il Bayern riuscì comunque a fare il triplete.