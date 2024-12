Bayer Leverkusen, vigilia dell’Inter: un ex Serie A rimane in dubbio

Vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, sfida valevole per la sesta giornata di Champions League. Allenamento mattutino per i tedeschi, proprio come i nerazzurri. Xabi Alonso valuta un ex Serie A.

ULTIME – Cresce l’attesa per Bayer Leverkusen-Inter, match si giocherà domani sera alle 21 alla Bay Arena. I nerazzurri puntano nuovamente ai tre punti, per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Dal canto suo, il Bayer è reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato, DFB Pokal e Champions League. Oggi è già vigilia, con la rifinitura dei tedeschi attesa per le 12.25. L’Inter, invece, lo farà qualche minuto prima. Xabi Alonso, che parlerà in conferenza stampa alle 14.30, ha un dubbio da sciogliere in avanti che riguarda l’ex Serie A Patrick Schick.

Bayer Leverkusen-Inter, Schick è in dubbio per Xabi Alonso

DUBBI – L’ex Serie A Schick, che in campionato ha giocato con le maglie di Sampdoria e Roma, si è fatto male in coppa nella partita vinta dal Bayer Leverkusen contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Per lui uno strappo muscolare alla coscia. Ha saltato l’ultimo match di Bundesliga contro il St. Pauli e rimane da valutare per l’Inter. Come raccontano i colleghi della Bild, è probabile che Bayer possa giocare senza il ceco con Nathan Tella terminale offensivo, come ha fatto contro il St. Pauli, supportato dall’immensa qualità di Florian Wirtz.