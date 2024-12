Bayer Leverkusen-Inter 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Bayer Leverkusen-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025.

GESTITA MALE – Stavolta l’1-0 va contro l’Inter. Un gol al 90′, il primo subito in questa Champions League, costa la prima sconfitta nella fase campionato. E arriva nel momento peggiore, perché si era ormai arrivati a portare il match verso uno 0-0 che appariva scritto e si è gestito male il finale. Ma, come spesso succede nel calcio, quando giochi per pareggiare finisci per perdere senza tirare in porta. Il Bayer Leverkusen effettua l’aggancio in classifica con la rete di Nordi Mukiele e ora bisognerà aspettare quaranta giorni per potersi giocare la qualificazione diretta fra le prime otto. Perché, a questo punto, evitare i play-off dovrà essere un imperativo. Questo il tabellino di Bayer Leverkusen-Inter.

BAYER LEVERKUSEN INTER 1-0 – IL TABELLINO

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo (94′ Aleix Garcia); Frimpong, Wirtz (94′ Andrich); Tella (83′ Terrier).

In panchina: Hradecky, Lomb, Arthur, Schick, Stepanov, Onyeka, Belocian.

Allenatore: Xabi Alonso.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (66′ Barella), Calhanoglu (66′ Asllani), Zielinski, Carlos Augusto (56′ Dimarco); M. Thuram (66′ Lautaro Martinez), Taremi (85′ Arnautovic).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Buchanan, Mkhitaryan, Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Slavko Vincic della federazione slovena (Klancnik – Kovacic; Jug; VAR Borosak; A. VAR van Boekel).

Gol: 90′ Mukiele.

Ammoniti: Calhanoglu, Carlos Augusto, Barella (I).

Recupero: 1′ PT, 4′ ST.