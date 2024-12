Bayer Leverkusen-Inter, scontro diretto da prendere per il passaggio

Bayer Leverkusen-Inter ha un valore fondamentale nella corsa Champions League: per la sesta e terzultima giornata stasera alle 21 alla BayArena va in scena un vero e proprio scontro diretto.

SFIDA D’ALTA QUOTA – I campioni di Germania contro i campioni d’Italia. Bayer Leverkusen-Inter mette di fronte due delle migliori squadre della scorsa stagione, che ora provano a ripetersi anche in questa. E a farlo in Champions League, ossia uno scenario superiore rispetto ai campionati nazionali. Entrambe sono nelle prime otto, ossia le posizioni che garantiscono il passaggio diretto agli ottavi. Un tesoretto su cui costruire la qualificazione nelle ultime tre giornate, per prendersi un vantaggio in vista del 2025. Perché, come detto tante volte ma non certo troppe, per l’Inter sarebbe essenziale evitare due partite (logoranti) in più a febbraio anche per la corsa Serie A. A maggior ragione dopo la sospensione di nove giorni fa contro la Fiorentina.

Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi deve cambiare ancora

DI NUOVO ASSENZE – Per sfidare il Bayer Leverkusen, l’Inter dovrà rinunciare a Denzel Dumfries: l’influenza lo ha messo KO. Possibile il rilancio di Matteo Darmian, anche se reduce dall’autogol col Parma, oppure una soluzione “nuova” da parte di Simone Inzaghi. In difesa resta ancora fuori Francesco Acerbi, che proverà il recupero per lunedì prossimo nella sfida da ex contro la Lazio. In attacco si attende (sempre che sia titolare) un sussulto da Lautaro Martinez: finora sono più le prove negative, come venerdì, che positive e i gol del capitano servono a maggior ragione in campo europeo. Nel Bayer Leverkusen Xabi Alonso è riuscito a recuperare Patrik Schick, che qualche anno fa il nerazzurro lo sfiorò. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Bayer Leverkusen-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.